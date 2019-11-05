В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения

5 ноября 2019 03:04 (UTC+04:00)

В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Да, мы получили уведомление", - сказал Хак отвечая на соответствующий вопрос, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее о том, что США официально уведомили ООН, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Решение вступит в силу год спустя после уведомления.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в Париже и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата.

Документ подписали 175 стран. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.

В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали. США в августе 2017 года уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения.

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