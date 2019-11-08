Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в центральной Италии

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в четверг вечером в провинции Аквила в центральной Италии, сообщает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 18.35. Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от города Балсорано на глубине 14 километров от земной поверхности. Колебания земной поверхности явственно ощущались в различных населенных пунктах областей Абруццо и Лацио, в частности, в городах Авеццано, Кьети и Риети. Многие местные жители в страхе спешно покинули свои дома и до сих пор находятся на улице. Подземные толчки почувствовали также жители ряда районов Рима, прежде всего на востоке итальянской столицы.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. В настоящее время сотрудники Национальной службы Гражданской обороны проводят проверки в районах, затронутых землетрясением. По информации пожарных, обращений в связи с землетрясением пока не было.

Минувшей ночью жители ряда районов провинции Аквила ощутили подземные толчки малой и средней силы. По данным сейсмологов, речь шла о землетрясениях магнитудой 2,5. Мэр города Балсорано Антонелла Буффоне в целях предосторожности дала указание закрыть все школы во вторник.

В ночь на 6 апреля 2009 года в городе Аквила (область Абруццо) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его жертвами стали 309 человек, были ранены около 1,5 тысячи, примерно 70 тысяч жителей области остались без крова.

Сейсмическая активность в Италии не прекращается. 25 октября специалисты INGV зафиксировали в Тирренском море у южных берегов страны землетрясение магнитудой 4,4.

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