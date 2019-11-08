Малайзия по-прежнему хочет провести саммит АТЭС 2020 года

8 ноября 2019 07:30 (UTC+04:00)

Малайзия по-прежнему планирует провести саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре 2020 года на территории своей страны. Об этом сообщил в пятницу дипломатический источник в Куала-Лумпуре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В планах правительства значится проведение саммита в столице приблизительно в первой половине ноября будущего года", - сказал он. "О каких либо планах изменить график встреч лидеров АТЭС информации не поступало", - добавил источник.

В четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга сообщило, что власти Соединенных Штатов и Чили обсуждают возможность совместного проведения саммита на территории США в январе. В ноябре 2019 года форум должен был пройти в Чили, однако президент Себастьян Пиньера отменил его из-за массовых протестов.

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