Полиция применила слезоточивый газ в центре Сантьяго

Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в центре Сантьяго, но люди не расходятся, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время на площади Италии, излюбленном месте для протестов, находится несколько сотен человек, почти все они хорошо экипированы - на них маски, респираторы. Манифестация носит мирный характер.

Молодые люди разбиваются на группы, танцуют, бьют в барабаны.

На подступах к площади демонстранты начали поджигать мусор и ветки деревьев, во многих местах виден черный дым от костров.

По сравнению с ситуацией, которую корреспондент РИА Новости наблюдал три недели назад, можно сказать, что на манифестациях улучшился "сервис" - по дороге к площади Италии почти на каждом шагу продают специальные средства для борьбы с последствиями слезоточивого газа, лимонный сок, которым советуют протирать кожу, защитные маски, воду.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.

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