Полиция применила слезоточивый газ в центре Сантьяго

16 ноября 2019 05:25 (UTC+04:00)

Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в центре Сантьяго, но люди не расходятся, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время на площади Италии, излюбленном месте для протестов, находится несколько сотен человек, почти все они хорошо экипированы - на них маски, респираторы. Манифестация носит мирный характер.

Молодые люди разбиваются на группы, танцуют, бьют в барабаны.

На подступах к площади демонстранты начали поджигать мусор и ветки деревьев, во многих местах виден черный дым от костров.

По сравнению с ситуацией, которую корреспондент РИА Новости наблюдал три недели назад, можно сказать, что на манифестациях улучшился "сервис" - по дороге к площади Италии почти на каждом шагу продают специальные средства для борьбы с последствиями слезоточивого газа, лимонный сок, которым советуют протирать кожу, защитные маски, воду.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Протестующие в Чили напали на резиденцию посла Аргентины
Другие страны 13 ноября 06:20
Протесты в Чили ослабили курс песо до исторического минимума
Другие страны 12 ноября 23:39
В Госдепе прокомментировали информацию о возможном проведении саммита АТЭС в США в январе
США 9 ноября 03:04
В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
Другие страны 5 ноября 07:59
В Чили произошло землетрясение
Другие страны 5 ноября 03:15
У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны 3 ноября 13:43
Лента новостей
"Twitter" разъяснил положения запрета политической рекламы
США 04:52
Гутерреш призвал Израиль ускорить расследование убийства семьи палестинцев
Израиль 04:19
В Багдаде около шести человек погибли, 30 ранены при взрыве
Другие страны 03:57
"Euronews" передал репортаж о Бакинском джаз-фестивале
Общество 03:32
США расширили санкционные списки по Кубе
США 03:18
МВД Франции мобилизует силы в 53-й день протеста "желтых жилетов"
Европа 02:53
СМИ узнали, что адвоката Трампа заподозрили в газовом бизнесе на Украине
США 02:20
Моралес уверен, что США хотели отправить его в Гуантанамо, сообщили СМИ
Другие страны 02:03
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на творческом вечере известного юмориста Максима Галкина в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 01:20