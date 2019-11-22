Моралес заявил о покушении со стороны командующего ВВС

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что падение его вертолета 4 ноября было следствием покушения на его жизнь со стороны командующего ВВС страны генерала Хорхе Терсероса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Покушение совершил командующий Военно-воздушными силами генерал Терсерос, который после этого дня сильно изменился", - заявил Моралес в интервью телеканалу RT.

По словам Моралеса, накануне покушения оппозиционер Луис Камачо заявлял, что "в понедельник все увидят, как падет Эво", однако всем пассажирам и пилотам вертолёта, совершившего жесткую посадку, удалось выжить.

По сообщению ВВС Боливии, причиной жесткой посадки вертолета, перевозившего президента Моралеса, стала поломка хвостового винта.

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