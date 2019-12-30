Шесть человек погибли в Индии в результате падения минивэна в канал

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли и еще пятеро получили травмы в Индии в результате падения в канал минивэна с 11 пассажирами.

Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, инцидент произошел около полуночи в одном из пригородов Нью-Дели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По этой информации, причиной ДТП стал сильный туман, установившийся во многих регионах Северной Индии. Пострадавшие доставлены в больницы, состояние некоторых из них тяжелое, отмечает телеканал.

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