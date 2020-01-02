В Сомали спецназ уничтожил 20 боевиков

Одно из подразделений спецназа Сомали провело антитеррористическую операцию в провинции Нижняя Шабелле на юге страны, ликвидировав 20 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщил в среду новостной портал Goobjoog News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам командира подразделения Османа Абди Малика, бойцы спецназа вернули под контроль федерального правительства четыре населенных пункта, откуда были выбиты силы "Аш-Шабаб".

Операция в провинции Нижняя Шабелле началась после того, как в субботу террорист подорвал начиненный взрывчаткой грузовик на контрольно-пропускном пункте на юго-западе столицы Могадишо. По последним данным, в результате происшествия погибли 89 человек, более 150 получили ранения. В тот же день президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед обвинил в причастности к этой атаке "Аш-Шабаб".

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