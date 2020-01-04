Президент Мексики выразил надежду на освобождение Ассанжа

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил солидарность с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем и пожелал ему оправдания и освобождения из заключения, в котором он находится после задержания в Лондоне в апреле 2019 года.

Ранее международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по гуманитарным соображениям в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

"Выражаю свою солидарность и желаю, чтобы он был оправдан и освобожден. Я не знаю, признал ли он, что действовал против норм и политической системы, но в своё время эти документы показали, как работает мировая система, ее авторитарная природа, то есть секреты государств, которые стали известны благодаря этому расследованию", - заявил президент в ходе пресс-конференции, трансляция опубликована в Twitter главы государства.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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