Бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину

5 января 2020 08:33 (UTC+04:00)

Экс-глава МИД Боливии Диего Пари покинул Аргентину, где находился с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом, и вернулся на родину, сообщает газета Deber, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я буду там, где общественные движения скажут, я должен быть", - приводит издание слова Пари. Экс-глава МИД поблагодарил общественные организации за то, что рассматривают его как возможного кандидата от партии "Движение к социализму" (MAS) на выборах президента Боливии.

Ранее Пари заявил РИА Новости, что готов быть новым кандидатом от MAS на выборах президента, если будет принято такое решение, и отметил, что намерен вернуться в страну, чтобы продолжить работу по координации общественных движений в рамках подготовки к президентским выборам, которые должны состояться в 2020 году.

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