В Индии не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом и грузовиком

11 января 2020 04:05 (UTC+04:00)

Пассажирский автобус загорелся после столкновения с грузовиком на севере Индии, по меньшей мере 20 человек погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Times of India.

Инцидент произошел в пятницу вечером в штате Уттар-Прадеш. По данным издания, грузовик перевозил легковоспламеняющиеся материалы.

По словам полиции, всего в автобусе находилось около 70 пассажиров, и количество жертв может возрасти.

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