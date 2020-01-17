Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой

17 января 2020 02:15 (UTC+04:00)

Новый президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи выполнил обещание и разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Было отдано указание министру иностранных дел, чтобы единственный человек, который остаётся в посольстве Венесуэлы, покинул его, и мы закрываем отношения с правительством Венесуэлы. Закроем и посольство", - приводит агентство слова президента Гватемалы.

В начале ноября Джамматтеи заявил, что разорвет отношения с Венесуэлой после инаугурации в январе 2020 года. Церемония прошла 14 января.

В Венесуэле в январе прошлого года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США.

Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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