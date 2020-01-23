Трюдо и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и катастрофу лайнера в Иране

23 января 2020 01:10 (UTC+04:00)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили во время телефонного разговора ситуацию на Ближнем Востоке и ход расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении канцелярии канадского премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр поблагодарил президента Эрдогана за помощь Канаде со стороны Турции в связи с трагедией [самолета], в том числе за транзит членов семей жертв катастрофы через территорию Турции [в Иран], - отмечается в заявлении. - Лидеры также согласились с тем, что должно быть проведено полное, прозрачное и заслуживающее доверия расследование этой трагедии".

Трюдо и Эрдоган также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Они подчеркнули необходимость избежать эскалацию напряженности и важность продолжить борьбу с "Даиш" (арабское название террористической группировки "Исламское государство"; запрещена в РФ) ради сохранения мира и стабильности во всем регионе.

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