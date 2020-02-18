Избирком Боливии вынесет решение о допуске Эво Моралеса на выборы в ближайшее время

Высший избирательный суд Боливии завершит анализ жалоб против регистрации экс-президента Эво Моралеса кандидатом в сенаторы в ближайшие дни. Об этом заявил в понедельник председатель инстанции Сальвадор Ромеро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все политики, против которых было выдвинуто требование об отклонении их регистрации, находятся в категории кандитатов, в отношении которых ВИС проводит тщательную проверку. Решение будет озвучено в самые короткие сроки", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По словам Ромеро, список кандидатов, которые уже точно не смогут принять участие в выборах, так как они не исправили замечания ВИС к документам, будет опубликован "в ближайшие часы". В это число вошли около 60% политиков, к заявкам которых были претензии.

Ранее ВИС Боливии предъявил замечания к документам, поданным Моралесом и экс-министром экономики Луисом Арсе, баллотирующимся в президенты. В частности, инстанция потребовала подтвердить, что оба политика постоянно проживают в Боливии. После отставки в ноябре прошлого года Моралес покинул страну и отправился в Мексику, а затем в Аргентину, предоставившую ему статус беженца. Арсе также покинул страну в декабре и вернулся на родину только в конце января. "Движение к социализму" 13 февраля подало новые документы за своих кандидатов.