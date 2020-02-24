Китайские власти заявили о наличии вакцины против коронавируса

В КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в понедельник посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он на брифинге в посольстве КНР в Москве.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, - отметил он. - Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%".

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными, - сказал посол. - Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской".

Кроме того, Чжан Ханьхуэй опроверг предположения об искусственном происхождении коронавируса. "Я вам точно скажу, что это не искусственное. Возможно, это вирус как вирус SARS, от диких животных", - сказал он.

Посол отметил, что поиск источника вируса продолжается, версия о том, что "хозяином" заболевания была летучая мышь, проверяется, но пока также не подтверждена.