Власти Дели потребовали закрыть начальные школы из-за коронавируса

Власти Дели рекомендовали закрыть начальные школы и отключить биометрические системы в организациях из-за возможного распространения коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание ANI.

"В качестве меры предосторожности, чтобы предотвратить возможность распространения COVID-19 среди наших детей, правительство Дели распорядилось немедленно закрыть все начальные школы", - говорится в сообщении издания.

Руководителям правительственных департаментов, организаций и муниципальных фирм было рекомендовано приостановить использование биометрических систем.

Ранее в четверг министр здравоохранения Индии сообщил, что в стране зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом, три человека выздоровели.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.