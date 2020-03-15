В Китае выздоровели почти 83% зараженных новым коронавирусом

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается, из больниц выписаны уже 82,7% всех зараженных, смертность от коронавируса на данный момент в КНР составляет 3,95%, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 844 человек, из них 66 911 излечились и были выписаны из больниц, что составляет 82,7% от общего числа заболевших. Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 050 случаев заражения, из них – 114 с летальным исходом, смертность составила 0,87%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, были выявлены 67 794 случая заражения, 3085 человек скончались, смертность составила 4,5%.

При этом в очаге эпидемии - городе Ухань - смертность составила 4,91%. Всего эпидемия унесла жизни уже 3199 человек, смертность в среднем по стране составила 3,9%. В последнее время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране были выявлены лишь 20 новых случаев заражения, из которых 16 случаев были завозными из других стран и четыре были зарегистрированы в провинции Хубэй.