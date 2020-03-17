В Венесуэле ввели общенациональный карантин из-за коронавируса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о введении на всей территории страны карантина для сдерживания распространения нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Частичный карантин в семи штатах действовал в Венесуэле с воскресенья.
"Вся страна, 23 штата и столичный округ, все на коллективный карантин! Мера жесткая и необходимая", - заявил Мадуро в обращении к гражданам, трансляция велась в Twitter президента.
Он призвал присоединиться к карантину правительства штатов, руководство силовых и медицинских структур, народное ополчение, профессионалов и учёных.
Президент также сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в стране. За сутки анализы выявили 16 новых пациентов, общее число зараженных - 33 человека.
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