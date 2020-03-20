В Нигере сообщили о первом случае заражения коронавирусом в стране

Первый случай заражения коронавирусом нового вида зафиксирован в Нигере. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил министр здравоохранения африканской страны Иди Ийясу Майнасара.

По его словам, пациентка - 36-летняя гражданка Нигера, которая недавно побывала в Того, Гане, Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо.