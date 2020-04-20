У берегов Бенина захвачено судно

Контейнеровоз под португальским флагом Tommi Ritscher захвачен неизвестными у берегов Бенина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила служба Dryad Global, специализирующаяся на вопросах безопасности на море.

По ее данным, среди членов экипажа есть граждане России, Украины, Филиппин и Болгарии. Отмечается, что 11 членов экипажа успели укрыться в специальном укрепленном помещении, в то время как еще восемь, предположительно, удерживаются захватчиками на борту.

Как указывает Dryad Global, власти Нигерии направили к захваченному контейнеровозу патрульный катер. Требования захватчиков пока не известны.