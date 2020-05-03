В Мексике число умерших из-за коронавируса превысило 2 тыс. человек

Число летальных исходов среди заразившихся новым коронавирусом в Мексике достигло 2 061, за последние сутки умерли 89 инфицированных пациентов. Об этом заявил в субботу на ежедневной вечерней пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, последствия COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) унесли жизни 2 061 человека", - сказал он. Общее число случаев заражения достигло 22 088, увеличившись на 1 349 за последние 24 часа. О первом инфицированном в Мексике официально стало известно 28 февраля.

Правительство 30 марта объявило о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 16 апреля предположил, что страна сможет вернуться к нормальной жизни 1 июня.