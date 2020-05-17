Более 15 тысяч человек стали жертвами коронавируса в Бразилии

В Бразилии число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 15 633, увеличившись за сутки на 816 человек, сообщило министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Всего с начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировано 233 142 случая заражения коронавирусом, суточный прирост составил 14 919. Бразилия занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19, больше только в США, России и Великобритании.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.

Из-за споров по поводу мер противодействия распространению инфекции Болсонару месяц назад уволил министра здравоохранения Энрике Мандетту, выступавшего за введение карантина. Новый глава минздрава Нельсон Тейх сам подал в отставку, не продержавшись на своем посту и месяца.