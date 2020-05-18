Более 110 стран поддержали призыв Австралии расследовать причины пандемии

Другие страны 18 мая 2020 07:55 (UTC+04:00)
Более 110 стран поддержали призыв Австралии расследовать причины пандемии

Более 110 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств распространения коронавируса в мире. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила министр иностранных дел страны Марис Пейн.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что "мир хочет получить ответы на вопросы об обстоятельствах кризиса, который повлекла за собой пандемия, чтобы избежать подобных катастроф в будущем". "Нам необходима независимая оценка того, что произошло [во время вспышки], весь мир мог извлечь уроки и обеспечить все необходимое для защиты мировой системы здравоохранения. Речь идет в первую очередь о сотрудничестве для предотвращения следующей пандемии и обеспечения безопасности наших граждан", - цитирует Пейн издание.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что расследование не ставит своей целью обвинить какую-либо страну. "Мы просто хотим знать, что произошло, чтобы это больше не повторилось. Это довольно честный вопрос с честным намерением и честным мотивом", - сказал Моррисон.

Первоначально предложение Канберры поддержали ключевые страны мира, включая Россию, Великобританию, Индию, Индонезию, Канаду, Новую Зеландию, Японию и все 27 государств - членов ЕС. Позднее к призыву присоединился ряд африканских стран, после чего общее государств, выступающих за проведение расследования, достигло 116. Ожидается, что соответствующее решение стран найдет отражение в резолюции 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая начнется в полдень понедельника по женевскому времени. В проекте резолюции, в частности, содержится требование "начать в самое ближайшее время <...> поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки" международных мер в борьбе с пандемией и действий ВОЗ в создавшейся ситуации.

Ожидается, что Австралию во время заседания ассамблеи будет представлять министр здравоохранения страны Грег Хант. Сама встреча впервые пройдет в формате видеоконференции и продлится до полуночи. Участвовать в главном форуме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приглашены министры из 194 государств - членов ВОЗ и представители ряда международных структур.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Где нужно оформлять пособие?
Где нужно оформлять пособие?
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Могу ли я подать на алименты?
Могу ли я подать на алименты?
Loading Bars
Лента новостей
В Вашингтоне не комментируют решение Пуэрто-Рико провести референдум о присоединении к США США 08:21
Не менее семи человек погибли при атаке на базу разведки в Афганистане Другие страны 08:07
Более 110 стран поддержали призыв Австралии расследовать причины пандемии Другие страны 07:55
Apple объявила об открытии почти ста магазинов в мире и о новом порядке их работы ИКТ 07:38
Румменигге выразил уверенность в том, что Нойер продлит контракт с "Баварией" Спорт 07:21
За сутки в материковом Китае выявлены семь новых активных случаев COVID-19 Другие страны 06:54
Уволенный генинспектор Госдепа США проверял, как Помпео обращался с подчиненными США 06:23
Глава ФРС США заявил, что ВВП страны во II квартале года может сократиться на 20-30% Финансы 05:56
ВОЗ сочла популярный метод борьбы с коронавирусом вредным и неэффективным В мире 05:38
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9 Россия 05:19
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги Спорт 05:02
Трамп заявил о значительном снижении числа заражений коронавирусом в США США 04:44
Самолет канадских ВВС потерпел крушение, один человек погиб Другие страны 04:17
Американский гонщик Кевин Харвик выиграл первый этап NASCAR после возобновления серии Спорт 03:59
Ученые искусственно создали коронавирус В мире 03:44
Помпео рассказал о планах Трампа по Китаю после пандемии США 03:20
В Нью-Йорке пару кроссовок Майкла Джордана продали с аукциона за рекордные $560 тыс. США 03:01
Nissan возобновляет производство автомобилей на заводе в Петербурге Бизнес 02:44
Всемирная ассамблея здравоохранения обсудит борьбу с пандемией В мире 02:29
Цена нефти Brent поднялась выше $33 впервые с 13 апреля Энергетика 02:14
Службе гражданства и иммиграции США срочно нужно $1,2 млрд из-за спада доходов Финансы 01:57
В Испании продолжают ослаблять введенные из-за пандемии ограничения Европа 01:45
Письма благодарности Президенту: Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы Политика 01:32
Правительство Словении смягчило ограничения для пересекающих границы республики Европа 01:11
Али Хаменеи: Войска США будут вынуждены покинуть Ирак и Сирию Политика 00:39
Ракета с секретным американским космопланом стартовала с мыса Канаверал США 00:22
Исполняется 28 лет со дня оккупации Арменией Лачинского района Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 00:01
Китай направит 18 мая в Израиль делегацию для изучения обстоятельств смерти посла Другие страны 17 мая 23:54
Высота волн на Каспии достигла 4,2 метра Общество 17 мая 23:37
Семеду перейдет из "Барселоны" в "Ювентус" в обмен на Де Шильо, Пьянича и €25 млн Спорт 17 мая 23:31
В Москве за сутки умерли еще 77 человек с коронавирусом Россия 17 мая 23:16
В Нигерии задержан самолет британской авиакомпании Flair Aviation Другие страны 17 мая 23:11
В Грузии контроль за температурой граждан в торговых центрах будет осуществлять система видеоскрининга Грузия 17 мая 22:55
Эстония запретила полеты в страны с высокой заболеваемостью коронавирусом Европа 17 мая 22:51
Источник вдохновения для известнейшего романа Агаты Кристи нашли в Норвегии Культура 17 мая 22:36
"Бавария" обыграла "Унион" и упрочила лидерство в чемпионате Германии по футболу Спорт 17 мая 22:19
Лидерские качества Президента Ильхама Алиева укрепили доверие к Азербайджану на международной арене Политика 17 мая 22:05
СМИ сообщили о причинах смерти посла Китая в Израиле Израиль 17 мая 22:03
НХЛ продвинулась в переговорах по завершению сезона в формате плей-офф из 24 команд Спорт 17 мая 21:48
Не менее 13 человек пострадали при стрельбе на поминальной службе в Луизиане США 17 мая 21:43
Шахин Исмаилов: Вклад Президента Ильхама Алиева в борьбу с COVID-19 на международном уровне свидетельствует о его безусловном лидерстве Политика 17 мая 21:39
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 17 мая 21:28
ВОЗ: За сутки число инфицированных коронавирусом в мире выросло более чем на 100 тыс. В мире 17 мая 20:51
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 110 тысячам Турция 17 мая 20:43
УЕФА нацелился завершить европейский сезон в августе Спорт 17 мая 20:36
Помпео назвал Израиль сильным и опытным партнером США США 17 мая 20:28
Китай выступает против ограничений США на поставку компании Huawei компьютерных чипов В мире 17 мая 20:17
МИД Ирана предостерег США от преследования танкеров, идущих в Венесуэлу Политика 17 мая 19:52
В Бельгии число смертей от коронавируса превысило девять тысяч Европа 17 мая 19:42
Помпео отметил, что власти США рады оказать помощь России в борьбе с пандемией США 17 мая 19:31
Минздрав США не выявил всплеска COVID-19 в районах, где начали ослаблять ограничения США 17 мая 19:18
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса приблизилось к 55 тысячам Арабские страны 17 мая 19:04
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 17.05.2020 Политика 17 мая 19:00
Тесты на коронавирус всех футболистов и персонала "Интера" дали отрицательный результат Спорт 17 мая 18:40
Парламент Израиля утвердил состав нового правительства Израиль 17 мая 18:26
В Азербайджане выявлен 136 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 71, скончались 3 человека – Оперативный штаб Политика 17 мая 18:06
Британские ученые выяснили, какие факторы влияют на риск заражения коронавирусом Европа 17 мая 18:00
Посол США предложил разместить в Польше ядерное оружие США 17 мая 17:43
SpaceX отложила запуск 60 спутников системы Starlink до 19 мая В мире 17 мая 17:26
Forbes: хакеры раскрыли часть предполагаемого компромата на Трампа США 17 мая 17:10
В ЮАР задумались о продаже алкоголя по алфавиту Другие страны 17 мая 17:03
62 страны поддержали идею Австралии о расследовании истоков пандемии COVID-19 Другие страны 17 мая 16:51
На бакинской даче произошла революция овощей и фруктов - специальный гость из США (ВИДЕО) Культура 17 мая 16:29
В США неизвестный устроил стрельбу в мотеле США 17 мая 16:18
Президент Афганистана и его главный оппонент подписали договор о сотрудничестве Другие страны 17 мая 16:09
Вугар Искандеров: Высокая оценка лидерских усилий Президента Ильхама Алиева создает чувство гордости у каждого азербайджанца Политика 17 мая 16:04
Британский премьер объявил о выделении $110 млн на создание центра по производству вакцин Европа 17 мая 16:01
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию Общество 17 мая 15:48
Баку в золотистой паутине времени – дворики, белые паруса, трамваи, троллейбусы… (ВИДЕО) Культура 17 мая 15:36
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане Общество 17 мая 15:21
Нетаньяху представил парламенту 35-е правительство Израиля и попросил утвердить его Израиль 17 мая 14:54
Завтра пойдет дождь, выпадет град - Предупреждение Общество 17 мая 14:53
Футболист "Сельты" Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина Спорт 17 мая 14:38
В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором Россия 17 мая 14:13
Асли Казымова: Т.н."Национальный совет" подталкивает молодежь нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа Политика 17 мая 14:03
В Иране от коронавируса вылечились почти 95 тысяч человек Общество 17 мая 14:00
В Международный день музеев будет организован виртуальный тур в Девичью башню (ВИДЕО) Общество 17 мая 13:54
Китайский эксперт не исключил второй волны коронавируса в КНР Другие страны 17 мая 13:50
Фарид Шафиев: Глава правительства Армении целенаправленно исказил исторические факты Политика 17 мая 13:38
Президент Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву Политика 17 мая 13:25
В Испании впервые за два месяца из-за коронавируса за сутки умерли менее 100 человек Европа 17 мая 13:08
Увеличился экспорт через Базерганскую таможню Ирана Экономика 17 мая 12:49
Цены на иранские нефтепродукты выросли Экономика 17 мая 12:48
По каким правилам ведется контроль лифтов в Азербайджане? - говорит представитель МЧС Общество 17 мая 12:42
Завтра в Азербайджане до 28 градусов тепла Общество 17 мая 12:29
Число инфицированных коронавирусом в РФ превысило 280 тысяч Россия 17 мая 12:06
JPost: посол Китая в Израиле обнаружен мертвым в своей резиденции Израиль 17 мая 11:52
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 262,6 тыс. человек Россия 17 мая 11:42
В Армении подтверждено 189 новых случаев коронавируса, еще пять человек скончались Армения 17 мая 11:20
В Дагестане от пневмонии и коронавируса умерли 686 человек Россия 17 мая 11:11
Китай за весну экспортировал медицинских товаров на 19 млрд долларов Другие страны 17 мая 10:56
В США количество жертв коронавируса превысило 90 тысяч США 17 мая 10:43
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть Европа 17 мая 10:24
Тренер "Баварии" считает, что команды находятся в равных условиях при игре без зрителей Спорт 17 мая 10:12
Умерла режиссер Линн Шелтон США 17 мая 10:04
Клопп заявил, что "Ливерпуль" будет в хорошей форме к возобновлению чемпионата Англии Спорт 17 мая 09:53
В Южной Корее зафиксировали 13 новых заражений коронавирусом Другие страны 17 мая 09:42
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 17 мая 09:32
Бахруз Гулиев: Президент Ильхам Алиев - лидер, поддерживающий технологии на глобальном уровне Политика 17 мая 09:29
В Кыргызстане выявлен еще 21 случай заболевания COVID-19 Кыргызстан 17 мая 09:18
Все новости