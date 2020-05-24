Более 83,6 тысяч случаев заражения COVID выявлено в Канаде

В Канаде положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили за сутки 1 141 человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru сообщает портал KawarthaNOW.

Так общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии возросло до 83 621 граждан.

Кроме того, общее число летальных исходов в стране увеличилось до 6 355 умерших. При этом излечились от заболевания 43 305 человек.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в провинции Квебек и Онтарио с 46 838 и 25 040 пациентами соответственно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.