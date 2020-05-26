Индия за сутки обогнала Францию, выйдя на девятое место по числу заразившихся COVID-19

Индия, где в последние дни отмечаются высокие суточные темпы роста числа заразившихся новым коронавирусом, по общему их количеству вышла на девятое место в мире, обогнав Францию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На второй позиции в списке стран, наиболее затронутых распространением коронавируса, укрепилась Бразилия, где количество инфицированных за все время пандемии вплотную приблизилось к 375 тыс. человек.

Абсолютным мировым лидером остаются США: там, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, зафиксировано более 1,65 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 98 тыс. человек.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 25 мая, за время пандемии выявлено более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 342 тыс. человек умерли.

В Индии число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом выросло за сутки на 6 535 и достигло 145 380. Как сообщило во вторник индийское Министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, возросло за 24 часа на 146 и составило 4 167 человек.

Средний суточный прирост новых инфицированных за последние четыре дня составил в Индии более 6,7 тыс., что стало самым высоким показателем за все время пандемии. При этом отношение выздоровевших пациентов к общему числу зараженных остается на уровне 41,6%, отметил Минздрав Индии.

По его данным, в настоящее время в больницах страны проходят лечение 80 722 заразившихся коронавирусом, 60 491 человек выздоровел.

Из-за высоких суточных темпов прироста количества заразившихся Индия буквально в течение нескольких дней сначала вытеснила Иран из десятки наиболее затронутых коронавирусом стран, а теперь обошла шедшую девятой Францию, где насчитывается 142,2 тыс. инфицированных.