Акция протеста из-за гибели задержанного переросла в беспорядки в Мексике

Манифестация с требованием расследовать гибель задержанного рабочего в четверг переросла в беспорядки в центре Гвадалахары, столицы штата Халиско на западе Мексики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несколько сотен молодых людей, собравшихся на акцию протеста против насилия со стороны полиции, били окна на главной площади мегаполиса и пытались ворваться в здание администрации региона, сообщила на своем сайте газета Milenio.

Часть протестующих вступила в столкновения со стражами порядка, несколько патрульных автомобилей были сожжены. По меньшей мере двое сотрудников регионального управления общественной безопасности пострадали, трое агрессивно настроенных граждан были взяты под стражу.

Джованни Лопес, 30-летний штукатур, был задержан в одном из пригородов Гвадалахары в начале мая. В полицейском участке его, предположительно, избили, из-за полученных травм он позднее умер в больнице. Губернатор региона Энрике Альфаро 3 июня заявил, что прокуратура штата приступила к прояснению обстоятельств случившегося. Он подчеркнул, что в том случае, если вина полицейских будет установлена, они ответят по всей строгости закона.

В соседних США в последние дни многие города охватили массовые протесты и беспорядки. Поводом для них послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда после задержания 25 мая. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия. В некоторых городах, в том числе в Нью-Йорке, был введен комендантский час.