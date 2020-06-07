В Китае сообщили, что тратят на лечение пациента с коронавирусом от $3,2 тыс. до $140 тыс.

Правительство Китая тратит в среднем около 23 тыс. юаней (около $3,2 тыс.) на лечение одного пациента от пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованной в воскресенье Госсоветом КНР Белой книге "Борьба с COVID-19: действия Китая".

"По данным на 31 мая, счета за медицинские услуги 58 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом об инфицировании были покрыты базовым медицинским страхованием. Общие расходы составили 1,35 млрд юаней или 23 тыс. юаней на человека", - указывается в документе.

"Средние расходы на лечение пациента в тяжелом состоянии превысили 150 тыс. юаней (около $21,2 тыс.), в отдельных критически тяжелых случаях расходы превышают 1 млн юаней (около $141 тыс.). Все они покрывались государством", - сказано в Белой книге.

Как говорится в документе, к 31 мая центральное и региональные правительства Китая выделили на лечение пациентов, профилактические меры и другие мероприятия по борьбе с эпидемией в общей сложности 162,4 млрд юаней (около $22,9 млрд).

В документе подробно описываются действия правительства Китая по борьбе с эпидемией с 27 декабря 2019 года по конец мая этого года. В нем также разъясняется позиция правительства КНР относительно пандемии и ее причин. Белая книга также поясняет, какие действия Китай планирует предпринять для расширения международного сотрудничества в борьбе с эпидемией, изучения коронавируса, оказания помощи другим странам, разработки вакцин и медицинских препаратов для профилактики и лечения вызываемого инфекцией заболевания.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 6,8 млн человек, около 390 тыс. умерли.