Власти Шри-Ланки полностью отменили введенный из-за коронавируса комендантский час
Комендантский час, введенный еще в марте из-за пандемии коронавируса, на Шри-Ланке был полностью отменен с 28 июня. Об этом в воскресенье вечером сообщила пресс-служба президента страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что эта мера была принята 20 марта для сдерживания распространения коронавируса. В течение месяца комендантский час длился 24 часа. С апреля он действовал только ночью, а с 13 июня - с полуночи до 4 часов утра.
Согласно последним данным, на острове выявлены 2 037 случаев заражения, 11 человек умерли. За все время выздоровел 1 661 пациент.
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