В КНДР заявили о невозможности в настоящее время осуществить денуклеаризацию
КНДР не в состоянии в настоящее время осуществить денуклеаризацию, однако это не означает, что в будущем она никогда этого не сделает.
Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая приходится младшей сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас мы не можем провести денуклеаризацию, но это не значит, что мы никогда этого не сделаем", - приводит ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ким Ё Чжон также подчеркнула, что для осуществления денуклеаризации необходимы различные важные шаги, предпринятые США параллельно с действиями самой КНДР.
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