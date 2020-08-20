Мятежники в Мали назначат президента на время переходного периода

Военные, захватившие 18 августа власть в Мали, объявили о намерении назначить "президента переходного периода". Об этом сообщило в четверг агентство France Presse (AFP) со ссылкой на заявление мятежников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы создадим переходный совет с временным президентом, который будет либо военным, либо гражданским лицом, - цитирует агентство одного из лидеров мятежников полковника Исмаэля Ваге. - Мы находимся в контакте с гражданским обществом, оппозиционными партиями, со всеми теми, кто хочет попытаться осуществить в Мали переходный период".

Утром 18 августа на военной базе близ столицы Мали Бамако произошел мятеж. Под давлением президент Ибрагима Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента.