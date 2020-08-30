В Оттаве проходит акция протеста против коронавирусных ограничений

Несколько тысяч человек участвуют в протестной акции против коронавирусных ограничений, которая в субботу проходит перед парламентским комплексом в центре Оттавы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Протестующие требуют от властей Канады отменить все коронавирусные ограничения, которые, по их мнению, не только ограничивают свободу граждан, но также наносят ущерб национальной экономике. "С начала марта в Канаде действуют ограничения, границы страны закрыты, миллионы лишились работы и теперь сидят на государственных пособиях, многие предприятия малого бизнеса закрылись и уже никогда не откроются, так как сотрудники просто не выходят на работу: кого-то устраивает сумма пособия (2 тыс. канадских долларов в месяц ), кто-то просто запуган СМИ", - сказала корреспонденту ТАСС одна из участниц акции, представившаяся Анной. По ее словам, в акции принимают участие несколько тысяч человек. "Мы начали собираться перед парламентом в 14:00, а завершится митинг в 18:00. Люди приходят и уходят, но все равно нас очень много, тут тысячи человек", - добавила активистка.

По свидетельству корреспондента ТАСС, акция проходит спокойно. Протестующие не предпринимают никаких противоправных действий.

В Канаде режим жестких карантинных мер действовал весной, с мая ограничения начали постепенно снимать. Сейчас в стране открыты общественные заведения, но посещать их можно только в защитных масках и при соблюдении социальной дистанции в полтора метра. Границы Канады будут закрыты минимум до 30 сентября.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии заразились более 127 тыс. человек, 113,5 тыс. из них выздоровели, более 9,1 тыс. умерли. Тестирование на коронавирус прошли 5,3 млн человек. 28 августа в стране было выявлено 510 новых случаев заражения.