Индия поддерживает идею реформирования ООН и призывает расширить Совбез

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в ходе прошедшей в пятницу видеоконференции с участием глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС заявил, что Индия выступает за реформирование Организации Объединенных Наций и за расширение числа членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает в субботу МИД Индии на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глава МИД подчеркнул необходимость реформирования ООН с тем, чтобы эта организация отражала современные мировые реалии и настроения миллионов людей в мире. Он призвал расширить Совет Безопасности ООН как в категории постоянных, так и в категории непостоянных членов", - отмечает индийское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении указывается, что Джайшанкар считает необходимым реформировать и другие международные организации, такие как ВТО, МВФ, ВОЗ.

Министр иностранных дел Индии также призвал к расширению сотрудничества в рамках БРИКС в деле борьбы с терроризмом. Он выразил удовлетворение по поводу принятия антитеррористической стратегии БРИКС.

"Глава МИД заверил партнеров по БРИКС, что в качестве страны - председателя БРИКС в 2021 году Индия продолжит работу по укреплению сотрудничества внутри БРИКС во всех трех основных областях: политики и безопасности; экономики и торговли; развития связей между народами", - указывает ведомство.