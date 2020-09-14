Минимум 15 человек пропали без вести при крушении лодки у Багамских островов

По меньшей мере 15 человек пропали без вести в результате крушения лодки, в которой находились около 30 человек. Об этом в понедельник сообщает новостной портал Haiti Libre, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что пассажирами судна были граждане Гаити и Ямайки. По предварительным данным, оно перевернулось из-за того, что было перегружено. Как минимум 12 человек удалось спасти, им оказывается медицинская помощь. Спасательные службы ведут поиски пропавших.