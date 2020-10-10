Си Цзиньпин заявил о намерении укреплять отношения с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю отмечаемой в субботу 75-й годовщины основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщило агентство ЦТАК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы намерены успешно защищать, укреплять и развивать отношения между Китаем и КНДР вместе с корейскими товарищами, а также способствовать долгосрочному и стабильному развитию социалистических принципов двух стран", - приводит агентство текст телеграммы. Си Цзиньпин также выразил надежду, что обе страны будут вместе вносить вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.

"В последние годы у меня было несколько встреч с товарищем председателем [КНДР]. Мы достигли взаимопонимания по поводу укрепления и улучшения отношений между двумя странами и открыли новую историческую страницу китайско-корейских отношений", - добавил председатель КНР.

Министерство объединения Южной Кореи отмечало, что КНДР может провести военный парад по случаю годовщины основания ТПК и показать на нем новые стратегические вооружения, включая межконтинентальные баллистические ракеты.