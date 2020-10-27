Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до семи

Число погибших в результате взрыва, произошедшего во вторник в семинарии в пакистанском городе Пешавар, возросло до семи, ранения получили около 70 человек. Об этом сообщает газета Dawn, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении отмечается, что среди погибших и раненых много учащихся семинарии. Также известно, что ранения получили двое учителей. Представитель больницы информировал, что всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.

По предварительной информации полиции, неизвестный пронес в семинарию сумку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. В настоящее время место инцидента оцеплено, ведут работу правоохранительные органы.