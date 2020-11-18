Из-за пуска ракет по "зеленой зоне" Багдада погиб ребенок
Ребенок погиб во вторник вечером в результате пуска ракет по "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщил иракский телеканал As Sumaria, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По их информации, семь ракет было выпущено по "зеленой зоне" иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, и ее окрестностям. В результате обстрела погибла девочка, пострадали еще пять человек.
"Зеленая зона" - хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада - в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев.
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