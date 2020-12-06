Рейсовый автобус рухнул в овраг на юге Мексики
Три человека погибли и 16 пострадали в субботу в ДТП с рейсовым автобусом в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщила на своем сайте газета El Universal со ссылкой на региональную спасательную службу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Трагедия произошла в муниципалитете Какаоатан. Согласно предварительным данным, причиной автокатастрофы стало то, что водитель транспортного средства превысил скоростной режим и не справился с управлением.
Пострадавшие были доставлены в больницы город Тапачула. Сведений об их состоянии обнародовано не было.
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