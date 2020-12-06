Умер экс-президент Уругвая Табаре Васкес
Бывший президент Уругвая Табаре Васкес умер в воскресенье в возрасте 80 лет. Об этом сообщила в Twitter политическая коалиция "Широкий фронт", членом которой являлся бывший глава государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего почетного президента Табаре Васкеса", - говорится в заявлении. Как сообщил "Широкий фронт", из-за пандемии прощание с экс-президентом и похороны пройдут в семейном кругу. "Мы призываем следить за ними и следованием кортежа из дома по СМИ", - отмечается в сообщении.
По словам семьи Васкеса, причиной его смерти стало "онкологическое заболевание".
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