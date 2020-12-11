Число случаев COVID-19 в мире превысило 70 млн
БАКУ /Trend/ - Число случаев коронавируса нового типа в мире преодолело отметку в 70 млн, гласят данные портала Worldometers, передает Trend.
По последним данным, число случаев COVID-19 на планете достигло 70 677 151.
От коронавирусной инфекции вылечился уже 49 127 969 человек. При этом число смертельных исходов от коронавируса возросло до 1 587 425.
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