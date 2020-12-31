В Бразилии обнаружили два случая заражения новым штаммом коронавируса

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Бразилии. Об этом сообщил в четверг портал G1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации портала, заражение штаммом B.1.1.7 выявлено у двух человек.

Как уточняется, лаборатория в Бразилии начала поиски "британского" штамма коронавируса в Бразилии сразу после заявления Лондона о новой мутации. За это время было проведено 400 ПЦР-тестов с последующим генетическим секвенированием, которое и подтвердило заражение.

По мнению ученых, некоторые из использующихся в настоящее время ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию могут дать ложно-отрицательный результат у заразившихся новым штаммом, пишет G1.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных (7 619 200). По числу смертей (193 875) она уступает только Соединенным Штатам.