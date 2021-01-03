В Нигере не менее 70 мирных жителей убиты боевиками

По меньшей мере 70 мирных жителей были убиты в Нигере недалеко от пограничной зоны с Мали в результате нападения на две деревни. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, нападение совершили, предположительно, исламистские боевики.

Других подробностей не приводится.