В Нигере не менее 70 мирных жителей убиты боевиками
По меньшей мере 70 мирных жителей были убиты в Нигере недалеко от пограничной зоны с Мали в результате нападения на две деревни. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации агентства, нападение совершили, предположительно, исламистские боевики.
Других подробностей не приводится.
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