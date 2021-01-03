Ученый, открывший Эболу, рассказал о новой смертельной болезни
Микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, в 1976 году открывший вирус Эбола, сообщил, что в стране могло появиться новое смертельное заболевание. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает CNN.
По его словам, у одной из пациенток из города Ингенде были обнаружены симптомы геморрагической лихорадки.
Анализы пациентки не выявили возбудителей Эболы и следов других заболеваний.
Микробиолог предполагает, что женщина могла стать нулевым пациентом нового заболевания, которое он назвал «Болезнью Х».
По оценкам африканского ученого, новое заболевание может оказаться таким же заразным, как и COVID-19. Его летальность может быть близка к вирусу Эбола, от которого погибает почти половина инфицированных.
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