Границы Уругвая останутся закрытыми до конца января

Правительство Уругвая продлевает действие запрета на въезд в страну, срок которого истекал 10 января, еще на 20 дней в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Соответствующее решение опубликовано в среду на сайте администрации главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет министров во главе с президентом Луисом Лакалье Поу принял следующие меры: <...> закрытие границ продлевается на 20 дней", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что данная мера может быть пересмотрена через 10 дней.

Власти Уругвая подтвердили первые четыре случая заражения коронавирусом в стране 13 марта. С 24 марта граница республики была закрыта для въезда иностранцев, за исключением нескольких отдельных категорий. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 23 048, количество летальных исходов составляет 221. В Уругвае не был объявлен жесткий карантин, но был введен ряд ограничений.