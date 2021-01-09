Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на открывшемся 5 января VIII съезде Трудовой партии Кореи заявил, что Вашингтон является главным врагом Пхеньяна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство Yonhap.

Лидер страны также отметил, что политика США в отношении КНДР останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет вашингтонскую администрацию.

Также он заявил, что его страна планирует развивать отношения с Россией и Китаем.

В частности, Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян заложил основу для развития и расширения дружественных отношений с Москвой, а также получил гарантию укрепления связей с Пекином.