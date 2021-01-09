Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на открывшемся 5 января VIII съезде Трудовой партии Кореи заявил, что Вашингтон является главным врагом Пхеньяна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство Yonhap.
Лидер страны также отметил, что политика США в отношении КНДР останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет вашингтонскую администрацию.
Также он заявил, что его страна планирует развивать отношения с Россией и Китаем.
В частности, Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян заложил основу для развития и расширения дружественных отношений с Москвой, а также получил гарантию укрепления связей с Пекином.
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