Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в четверг в Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его оценкам, эпицентр находился на расстоянии 42 км к юго-востоку от города Мамуджу и в 131 км к северо-западу от города Парепаре. Очаг залегал на глубине 40 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.
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