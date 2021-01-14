Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в четверг в Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его оценкам, эпицентр находился на расстоянии 42 км к юго-востоку от города Мамуджу и в 131 км к северо-западу от города Парепаре. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.