Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

Другие страны 14 января 2021 12:08 (UTC+04:00)
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в четверг в Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его оценкам, эпицентр находился на расстоянии 42 км к юго-востоку от города Мамуджу и в 131 км к северо-западу от города Парепаре. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Евросоюз инвестирует 300 млн евро в космические инновации
Евросоюз инвестирует 300 млн евро в космические инновации
Правительство Словении продлило срок действия режима эпидемии до 17 марта
Правительство Словении продлило срок действия режима эпидемии до 17 марта
Португалия вводит жесткий карантин
Португалия вводит жесткий карантин
Loading Bars
Лента новостей
Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего в ДТП в городе Шуша Происшествия 12:18
Президенты Туркменистана и Афганистана приняли участие в церемонии ввода в строй ряда совместных инфраструктурных объектов (ФОТО) Туркменистан 12:16
В Бакинской высшей школе нефти прошел межвузовский чемпионат международного конкурса Petrobowl (ФОТО) Общество 12:15
PayPal стал первым зарубежным владельцем платежного бизнеса в КНР США 12:15
В особой таможенной зоне на севере Китая произошел взрыв Другие страны 12:10
В 2020 г. гражданство Азербайджана получили 409 человек - миграционная служба Общество 12:10
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии Другие страны 12:08
Сухогруз под флагом Панамы терпит бедствие в Филиппинском море Другие страны 12:07
В Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса Другие страны 12:07
Amnesty International задокументировала применение ВС Армении смертоносного оружия для атак на жилые районы Азербайджана Политика 12:05
В Азербайджане выросло число электронных обращений в миграционную службу Общество 11:50
В Азербайджане проживает более 118 тыс. иностранцев - миграционная служба Общество 11:45
В Азербайджане с карантинных постов возвращены 1 784 автомобиля Общество 11:43
В 2020 году в Азербайджане было легализовано проживание более 59 тыс. иностранцев - госслужба Общество 11:37
Банк крови Азербайджана обратился к донорам с отрицательным резус-фактором Общество 11:34
Вырос объем ВВП Нахчыванской АР в 2020 году Финансы 11:30
К началу пандемии в Азербайджане находилось около 60 тыс. иностранцев, не успевших выехать - миграционная служба Общество 11:27
В Азербайджане разрешено временное проживание мигрантов с просроченным паспортом - миграционная служба Общество 11:17
В Германии начала функционировать первая азербайджанская благотворительная организация Общество 11:12
Комиссия минобороны Азербайджана рассмотрела более 780 обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации Общество 11:04
Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором Организации пограничных работ Пакистана (ФОТО) Политика 11:01
Иран продолжает экспортировать тракторы Экономика 10:56
SOCAR будет применять стандарты Американского института нефти (ФОТО) Энергетика 10:53
Бухарский НПЗ зафиксировал самый высокий показатель за 23-летнюю историю Узбекистан 10:51
Президент Узбекистана: Инвесторы предлагают восемь проектов по производству авто Узбекистан 10:47
На Филиппинах обнаружили новый штамм коронавируса Другие страны 10:43
Цена азербайджанской нефти превышает $56 за баррель Финансы 10:39
Власти Грузии помогут бизнесу с тарифом на свет Грузия 10:37
Мажилис Парламента Казахстана проведет первую сессию в новом составе Казахстан 10:34
В Тертере бульдозер подорвался на противотанковой мине, водитель ранен Происшествия 10:33
AzEduNet будет действовать на освобожденных землях Азербайджана Общество 10:30
В Азербайджане запатентовано минеральное удобрение на основе вулканической грязи Общество 10:25
Туркменистан пригласил Индию к участию в Инвестфонде по развитию частного сектора Бизнес 10:18
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:10
В Азербайджане существенно снизилась заражаемость COVID-19 Общество 10:05
Нефть дешевеет на укреплении доллара и росте запасов бензина в США Энергетика 10:01
Манат подорожал к евро и рублю Финансы 09:45
После вакцинации от коронавируса инфекция станет управляемой - главный инфекционист Азербайджана Общество 09:40
Видеокадры из села Гарвенд Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:38
Объем торговли между КНР и США в 2020 году вырос на 8,3% Экономика 08:54
Страны КАРИКОМ осудили решение США включить Кубу в список спонсоров терроризма Другие страны 08:40
Власти Чили хотят подписать соглашение для получения информации о вакцине "Спутник V" Другие страны 08:32
В Грузии предприятия производящие продукты питания получат субсидии на электроэнергию Финансы 08:15
Иран может достичь производства 120 кг 20-процентного урана раньше, чем через 8 месяцев Ядерная программа 08:13
Минэнерго Азербайджана о планах по проведению расчетов суммарного потенциала энергии ветра в Карабахе Энергетика 08:00
Стратегическое сотрудничество и дружеские отношения между нашими странами при Георгии Гахария будут продолжены и в будущем - Реджеп Тайип Эрдоган Грузия 07:44
Группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань Другие страны 07:41
Регулятор США потребовал отозвать 158 тыс. автомобилей Tesla из-за дефекта Транспорт 07:26
Предварительный доклад о крушении в Индонезии Boeing опубликуют в течение 30 дней Другие страны 07:11
Корабль Dragon приводнился у побережья Флориды США 06:55
Власти Ливана закрывают страну на 11 дней из-за роста числа инфицированных коронавирусом Арабские страны 06:36
Евросоюз инвестирует 300 млн евро в космические инновации Финансы 06:19
США ввели запрет на импорт хлопковых изделий и томатов из Синьцзяна Другие страны 05:53
Правительство Словении продлило срок действия режима эпидемии до 17 марта Европа 05:37
Португалия вводит жесткий карантин Европа 05:15
В США заявили о возможном появлении новой мутации коронавируса США 04:56
В Германии несколько привитых вакциной BioNTech - Pfizer заразились коронавирусом Европа 04:38
Штаб-квартиру Космического командования ВС США разместят в Алабаме США 04:21
Том Хэнкс станет ведущим программы по случаю инаугурации Байдена США 04:03
Telegram отметил «канал Трампа» как мошеннический ИКТ 03:42
Мировые поставки смартфонов упали почти на 9% из-за пандемии ИКТ 03:24
"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании по футболу Спорт 03:05
ВОЗ созывает сегодня заседание комитета по ЧС, посвященное пандемии В мире 02:55
В работе Instagram произошел сбой ИКТ 02:45
В ООН считают нужным обсудить вопрос о соблюдении прав человека при блокировке в соцсетях В мире 02:33
ПСЖ в 10-й раз стал победителем Суперкубка Франции по футболу Спорт 02:14
Google после штурма Капитолия временно запретит политическую рекламу ИКТ 02:05
Массовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 января Россия 01:46
Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа США 01:32
Лидер республиканцев назвал ошибкой импичмент, но признал вину Трампа за штурм Капитолия США 01:27
В Великобритании зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 Европа 01:09
Эрдоган заявил, что Турция не будет поддаваться давлению соцсетей ИКТ 00:51
В ВОЗ заявили, что второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем предыдущий Таджикистан 00:38
Пелоси назвала Трампа опасным для США США 00:19
В мире за сутки выявили более 347 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 00:06
ЕС готов поделиться с Туркменистаном своим видением восстановления после пандемии - посол Евросоюза Бизнес 00:01
Свыше девяти тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 13 января 23:44
Минздрав Венесуэлы зарегистрировал "Спутник V" Другие страны 13 января 23:27
Грузия «категорически не рассматривает» вопрос ввоза китайской вакцины - Минздрав Грузия 13 января 23:10
В Кыргызстане в 2020 году произведено более 1,4 млн тонн молока Экономика 13 января 23:07
Иран занимает первое место по производству битума на Ближнем Востоке Экономика 13 января 23:05
Вопрос прав человека не должен мешать сотрудничеству Британии с КНР по ряду тем - Джонсон Европа 13 января 22:53
В Нью-Йорке зарегистрированы случаи заражения "британским" штаммом коронавируса США 13 января 22:38
Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу обсудили текущую ситуацию в Карабахе (ФОТО) Политика 13 января 22:23
МИД Азербайджана сообщил о встрече Джейхуна Байрамова c пакистанским коллегой (ФОТО) Политика 13 января 22:13
Нарушений режима прекращения огня в Карабахе не зафиксировано - Минобороны РФ Нагорно-карабахский конфликт 13 января 21:53
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две серебряные медали турнира "World Masters" Спорт 13 января 21:49
Азербайджан существенно улучшил экспортные операции в Хорватию Бизнес 13 января 21:06
В Баку создан новый транспортный коридор из "Белого города" в Центральный парк (ВИДЕО) Экономика 13 января 20:54
Делегация ИСЕСКО побывала в Азербайджанском национальном музее ковра (ФОТО) Политика 13 января 20:19
Михаил Гусман удостоен премии мэрии Москвы за вклад в развитие журналистики Россия 13 января 20:10
Принята Исламабадская декларация глав МИД Азербайджана, Пакистана и Турции (ФОТО) Политика 13 января 20:07
Абдуллах Гюль поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 13 января 19:55
Позиции Пакистана и Турции во время Отечественной войны были крайне важными для нас - МИД Азербайджана Политика 13 января 19:47
В Афганистане открывается посольство Азербайджана Политика 13 января 19:25
Мы пристально следили за московской встречей 11 января - глава МИД Турции Политика 13 января 19:20
Делегация ИСЕСКО ознакомилась с Ичеришехер Политика 13 января 19:19
Ровшан Нурзаде – шехид, сын народного артиста Али Нура: Его последними словами были …(ВИДЕО,ФОТО) Социум 13 января 19:10
В результате армянской агрессии в Тертерском районе полностью разрушено 76 объектов - госкомиссия Политика 13 января 18:54
В Азербайджане создана комиссия по оказанию психологической помощи участникам войны Политика 13 января 18:53
Все новости