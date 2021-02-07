В ДР Конго выявили новый случай заболевания лихорадкой Эбола

Другие страны 7 февраля 2021 22:15 (UTC+04:00)
В ДР Конго выявили новый случай заболевания лихорадкой Эбола

Новый случай заболевания лихорадкой Эбола выявлен на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), заболевшая умерла. Об этом, как передает новостной портал Congo Synthese, сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инфицированная вирусом Эбола женщина была обнаружена 1 февраля в районе Бьена округа Бутембо в провинции Северное Киву, - цитирует коммюнике Минздрава портал. - В местную больницу обратилась жена фермера, у которой были все признаки заболевания, вызываемого вирусом Эбола. Она умерла 3 февраля. Проведенные исследования подтвердили первоначальный диагноз".

В район направляется бригада специалистов, подчеркнуло руководство Минздрава. В известность поставлены соответствующие службы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Данных о других случаях заражения вирусом в районе Бьена нет.

Последняя на текущий день и 11-я по счету вспышка вируса Эбола завершилась в ДР Конго 18 ноября минувшего года. Она была зафиксирована на северо-западе страны в провинции Экваториальная. Начавшись 1 июня 2020 года, она унесла жизни 55 человек. Общее число заболевших составило 130.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Первый случай заболевания человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной ДР Конго в 1976 году. Смертность во время первых вспышек составляла до 90%. Благодаря появлению вакцины эта цифра сейчас сократилась почти до 40%. Самая крупная вспышка вируса Эболы по количеству инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке. Число ее жертв превысило 11 тыс.

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