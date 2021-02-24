ООН проводит собственное расследование в связи с убийством посла Италии в ДРК

Департамент по вопросам охраны и безопасности ООН проводит расследование нападения, в результате которого был убит посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) Лука Аттаназио. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Идет расследование этого инцидента, вопросов охраны. <...> Этим занимается Департамент по вопросам охраны и безопасности ООН", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что уголовное расследование происшествия будет проведено властями ДРК, и выразил уверенность, что итальянские власти также примут участие в расследовании смерти своих граждан.

Посол Италии в ДРК Лука Аттаназио в понедельник был смертельно ранен в районе города Гома в провинции Северное Киву. Атака была совершена на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Две машины попали в засаду, устроенную неизвестными. Их целью был захват заложников. Нападавшими были убиты сотрудник подразделения охраны посольства Витторио Иаковаччи и водитель автомобиля, в котором находился посол, Мустафа Миламбо. На помощь колонне пришли подразделение правительственных сил ДРК и сотрудники службы безопасности расположенного вблизи заповедника Вирунга. Четверо сотрудников ВПП в настоящее время находятся в безопасности.

Получивший тяжелые ранения посол был доставлен в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК, где позднее умер. Он возглавлял посольство Италии в стране с октября 2019 года. Пока власти ДРК не объявили, кого они подозревают в совершении нападения.