В ДР Конго от неизвестной болезни умерли 15 человек

Медики на западе Демократической Республики Конго зафиксировали в последние недели около 15 случаев смерти пожилых людей от неизвестного заболевания. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на власти провинции Кванго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы еще не установили причины болезни, от которой уже умерли 15 человек в возрасте от 60 до 80 лет, - заявил губернатор провинции Жан-Мари Пети. - Заболевание начинается с головных болей, затем боль ощущается во всем теле. Вслед за этим возникают трудности с дыханием, и в ряде случаев наступает смерть".

Эпицентром распространения болезни является район Касонго-Люнда, расположенный на границе с Анголой. Первый инфицированный был выявлен в начале минувшего февраля. Образцы тканей умерших направлены на исследование в научный центр, расположенный в столице страны, городе Киншаса.