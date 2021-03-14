Боррель призвал к прозрачному разбирательству в ситуации с Боливией

Расследование событий в Боливии в ноябре 2019 года, в рамках которого была задержана пришедшая тогда к власти в стране Жанин Аньес, должно проводиться прозрачно и без политического давления. Такое заявление сделал в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В свете событий в Боливии. Обвинения в событиях 2019 года должны разрешиться в рамках прозрачного правосудия и без политического давления, уважая независимость властей. Диалог и примирение имеют решающее значение", - написал он, заверив, что ЕС продолжит оказывать поддержку Боливии.

Аньес была задержана в ночь на субботу в рамках расследования дела о государственном перевороте. Она была доставлена в Ла-Пас, где должна дать показания.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов руководство Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку, и он покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Аньес, представлявшая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.