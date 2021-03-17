Число жертв серии нападений на западе Нигера увеличилось до 65

По меньшей мере 65 человек стали жертвами серии нападений боевиков на западе Нигера. Об этом сообщила вечером во вторник радиостанция Radio France International, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников в службе безопасности африканской республики, нападения произошли вечером в понедельник на дорогах в районе Тиллабери вблизи границы с Мали.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на местных жителей сообщило, что отряды боевиков в понедельник убили более 50 человек в этом районе Нигера.