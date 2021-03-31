В Нигере совершили неудачную попытку государственного переворота

Группа военных в Нигере предприняла в среду неудачную попытку государственного переворота. Об этом сообщило Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, группа солдат ранним утром попыталась прорваться к президентскому дворцу в столице страны Ниамей, однако президентская гвардия не допустила его захвата. "Были произведены аресты среди тех военнослужащих, которые являются инициаторами этой попытки государственного переворота, - цитирует АFP сотрудника службы безопасности. - Указанная группа солдат не смогла приблизиться к президентскому дворцу, так как была атакована президентской гвардией".

Официальных сообщений относительно произошедшего пока не поступало.